Die Rebel Wolves werden im Laufe des Monats mehr The Blood of Dawnwalker Gameplay zeigen

Gestern, während der Xbox Games Showcase, trat der Entwickler Rebel Wolves auf, um einen weiteren Einblick in sein kommendes Action-RPG-Projekt The Blood of Dawnwalker zu geben. Dieses Spiel war in einem Trailer, der sich mehr auf die Erzählung und die Welt zu konzentrieren schien, in der das Spiel spielt, als das wahre Ausmaß des Gameplays zu zeigen. Wenn ihr dachtet, dass das ein bisschen alarmierend ist, haben wir eine gute Nachricht für euch: Der Entwickler hat uns gerade auf das vorbereitet, was kommen wird.

Es wurde bestätigt, dass wir später in diesem Monat, am 21. Juni, einen speziellen Livestream erwarten können, der auch als "Gameplay-Enthüllungs-Event" dienen wird. Es wird um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ stattfinden, und was uns betrifft, so haben wir erfahren, dass eine 45-minütige Show geplant ist, die etwa 15 Minuten Gameplay beinhalten wird, das sich auf "Magie, Fortbewegung und Kampfsysteme" konzentriert.

Hinzu kommt das Versprechen von "epischer Musik" und "mehr!", was bedeutet, dass Sie, wenn Sie sich auch nur ein wenig für den Titel interessieren, der 2026 erscheinen soll, diesen Stream nicht verpassen sollten.