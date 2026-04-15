Die Real-Madrid-Legende José Santamaría, Gewinner von vier Europapokalen, stirbt im Alter von 96 Jahren

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Real Madrid trauert um den Tod von José Santamaría im Alter von 96 Jahren, einem uruguayischen Fußballspieler, der in den 1950er und 1960er Jahren in neun Spielzeiten mit Real Madrid zwölf Titel gewann, darunter vier Europapokale (1958, 1959, 1960 und 1966) sowie sechs LaLiga-Titel. Davor gewann er fünf Meistertitel mit Nacional in Uruguay.

Santamaría spielte als Innenverteidiger und wurde wegen seiner Abwehrarbeit als "The Wall" bekannt. International vertrat er Uruguay und wechselte dann nach Spanien und arbeitete auch als Trainer, unter anderem als Trainer Spaniens bei der Weltmeisterschaft 1982, die in Spanien stattfand. Er ist außerdem der am längsten amtierende Trainer in der Geschichte von Espanyol in Barcelona, von 1971 bis 1977

"Santamaría wird immer als eines der großen Symbole unseres Clubs in Erinnerung bleiben. Er war Teil eines Teams, das allen Madridistas und Fußballfans weltweit im Gedächtnis bleiben wird. Zusammen mit Di Stéfano, Puskas, Gento und Kopa begann dieses Team, den Mythos von Real Madrid zu erschaffen", sagte Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez.