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Real Madrid gab bekannt, dass Kapitän Dani Carvajal, 34 Jahre alt, einer der erfahrensten Spieler, die noch im Verein sind (der einzige aus der Startelf des Champions-League-Finales 2014), am Saisonende geht, da der Verein seinen Vertrag nicht verlängert hat. Der 34-jährige Rechtsverteidiger verbrachte 23 Jahre beim Verein, von den Jugendmannschaften bis zur ersten Mannschaft, und war nur ein Jahr (2012-13) als Leihspieler bei Bayer Leverkusen.

Seit 2013/14 ist er ein integraler Bestandteil des Teams, das sechs Champions League gewonnen hat. Insgesamt 27 Trophäen, nur eine weniger als Luka Modric, der den Rekord für die meisten Gesamttitel im Verein hält. Vielleicht war sein größter Moment 2024, als er von einem Tor im Champions-League-Finale (eines der 14 Tore, die der Verteidiger in 450 Spielen für die A-Mannschaft erzielte) und der Ernennung zum Spieler des Spiels wurde, zum Kapitän der spanischen Mannschaft wechselte, die zwei Monate später die UEFA Euro 2024 gewann.

Seine letzten beiden Saisons wurden jedoch von schweren Verletzungen überschattet, darunter ein Kreuzbandriss im Oktober 2024, und er wurde zugunsten von Trent Alexander-Arnold außer Gefecht gesetzt, da Gerüchte verbreitet wurden, dass Trainer Álvaro Arbeloa absichtlich auf die Bank gesetzt werde, weil die beiden Spieler zusammen für Real Madrid spielten. Carvajal wurde nicht in die 50-Mann-Vorlaufliste für die Weltmeisterschaft 2026 aufgenommen.

Das Spiel am Sonntag im Bernabéu gegen Athletic, das letzte der Saison, wird der Abschied für den Spieler sein, aber es wird erwartet, dass in dieser Saison mehr Real Madrid-Spieler verkauft oder nicht verlängert werden, da mit Mourinho als neuem Trainer eine große Umstrukturierung in der Kabine erwartet wird...