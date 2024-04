Die Razer Viper V3 Pro schafft immer noch eine beeindruckende Leistung in einem leichten Gehäuse

HQ

Razer ist ständig auf der Jagd nach besserer, effizienterer Leistung mit seinem PC-Gaming-Zubehör, und das neueste Beispiel dafür ist die Viper V3 Pro. Die Viper V3 Pro ist sechs Gramm leichter als ihre Vorgängerin und bietet dennoch eine großartige Leistung.

Mit einer kabellosen Akkulaufzeit von 90 Stunden, einer Abfragerate von 8.000 Hertz und dem ergonomischen Design von Razer ist es überraschend, dass diese Maus so viel in einem so leichten Paket bietet. Er entscheidet sich nicht einmal für das Wabendesign.

Allerdings ist nicht alles mit der Viper V3 Pro ausgezeichnet. Schauen Sie sich den kurzen Überblick unten an, um unsere vollständigen Gedanken zu lesen, und halten Sie Ausschau nach unserem vollständigen Testbericht, der bald veröffentlicht wird.