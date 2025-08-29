Die Raumfahrt von Starfield könnte endlich die Überarbeitung bekommen, die sich die Fans wünschen

HQ

Die Raumfahrt in Starfield könnte bald lohnender werden. Fast zwei Jahre sind seit der Veröffentlichung von Bethesdas riesigem Weltraum-RPG vergangen, und eines der am meisten kritisierten Elemente des Spiels könnte nun einer umfassenden Überarbeitung unterzogen werden.

Laut Reddit-Detektiven deuten tiefe Einblicke in Tausende von Codezeilen darauf hin, dass die Echtzeit-Raumfahrt in einem zukünftigen Update eingeführt werden könnte. Hinweise auf einen sogenannten "Cruise-Modus" wurden mehrfach gesichtet, wobei erwähnt wurde, dass Spieler interstellare Kreuzfahrten ein- oder ausschalten können. Die Idee ist, dass sich die Spieler nicht nur auf Schnellreisemenüs und Ladebildschirme verlassen, sondern tatsächlich das Gefühl erleben können, durch die Leere des Weltraums zu reisen.

Eurogamer berichtet jedoch, dass Bethesda im letzten Update schnell sichtbare Kreuzfahrtspuren geflickt hat. Dennoch hat das Studio die Spekulationen teilweise eingeräumt. Tim Lamb, Bethesdas Lead Creative Producer, erklärte, dass sich das Team auf "Weltraum-Gameplay konzentriert, um Reisen lohnenswerter zu machen". Allein diese Formulierung hat die Hoffnungen der Fans neu entfacht, die sich schon lange ein tieferes, immersiveres Weltraumerlebnis in Starfield gewünscht haben.

Darüber hinaus wurde bestätigt, dass sich eine neue Story-Erweiterung in der Entwicklung befindet, obwohl Bethesda die Details streng unter Verschluss hält. Da Starfield am 6. September zwei Jahre alt wird, spekulieren viele nun, dass das Jubiläum eine große Enthüllung bringen könnte. Wir drücken die Daumen!

Spielen Sie immer noch Starfield, und wenn ja, was erhoffen Sie sich für die Zukunft des Spiels?