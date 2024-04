Die Rapid GO Powerbank von Journey ist vielseitig einsetzbar

HQ

Der aktuelle Trend in der Technologie geht dahin, Gadgets vielseitiger zu machen, und das ist definitiv das, was wir in der Praxis mit Journey 's Rapid GO Wireless Kickstand Power Bank sehen.

Dieses Gerät hat eine Kapazität von 10.000 mAh, die Möglichkeit, drei Geräte gleichzeitig aufzuladen, einen eingebauten Ständer, mit dem Sie Ihr Gerät während des Ladevorgangs aufstellen können, MagSafe-Funktionen, um es direkt an die Rückseite Ihres iPhones anzuschließen, und sogar eine einstellbare Fingerschlaufe, damit Sie Ihr Telefon oder die Powerbank beim Aufladen nicht fallen lassen.

Um mehr über diese raffinierte Powerbank-Lösung zu erfahren, können Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten ansehen, in der unser Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über das Gerät teilt.