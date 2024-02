Die Radeon-Serie 7000 ist nicht so beliebt, wie AMD gehofft hatte

HQ

AMD hat kürzlich behauptet, dass es aufgrund der Nachfrage nach den Karten der Serien 6000 und 7000 einen starken Anstieg der Verkäufe von Radeon-Produkten verzeichnet hat. Eine kürzlich durchgeführte Steam-Hardware-Umfrage scheint jedoch darauf hinzudeuten, dass diese Karten nicht annähernd so beliebt sind wie erwartet.

Nur eine Radeon RX 7000-Karte taucht in der Umfrage auf, und es ist die teuerste Karte im Line-up der RTX 7900XTX. Es ist jedoch nicht alles Untergangsstimmung für AMD, denn es gibt einige Gründe, warum diese Karten anderswo erfolgreich sein könnten.

Wie PCGamer berichtet, hat AMD mehr Verkäufe in anderen Regionen, die in dieser Umfrage möglicherweise nicht am besten repräsentiert werden. Außerdem wurden Radeon-GPUs in den Handheld-PCs, die in letzter Zeit die Welt erobert haben, stark verwendet.

Dennoch hofft AMD wahrscheinlich, dass mehr Radeon-GPUs in normalen Gaming-PCs landen.

