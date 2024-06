Die qualifizierten Teams für The International 2024 stehen fest

HQ

Lange Zeit war The International das größte E-Sport-Event des Jahres, dank seiner massiven und lächerlichen Preispools, die sich oft auf Dutzende von Millionen Dollar beliefen. Valve hat jedoch angepasst, wie das Preisgeld per Crowdfunding finanziert wurde, und jetzt bietet das Event einen weniger auffälligen Geldanreiz.

Das bedeutet nicht, dass die Veranstaltung aus wettbewerbstechnischer Sicht weniger spannend ist, und wir werden im September einen weiteren Vorgeschmack darauf bekommen, wenn das Turnier 2024 in Dänemark stattfindet. Da das Turnier immer näher rückt, kennen wir nun die 16 Teams, die teilnehmen werden.

Die vollständige Liste könnt ihr unten in einem Bild sehen, das auch zeigt, ob das Team eine direkte Einladung erhalten hat oder sich seinen Platz durch die Teilnahme an einer der Qualifikationsserien verdient hat, die am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen sind.

Der vollständige Preispool für das diesjährige Event muss noch bekannt gegeben werden.