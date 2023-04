Die QuakeCon kehrt in diesem Jahr als physisches Event zurück

HQ

In den letzten drei Jahren hat Bethesda die QuakeCon als rein digitales Event veranstaltet, aber glücklicherweise ändert sich dies im Jahr 2023 endgültig, da der Spiele-Publisher angekündigt hat, dass die nächste Convention eine physische sein wird.

Die diesjährige Veranstaltung, die vom 10. bis 13. August in Texas stattfinden wird, wird die erste physische seit Jahren sein, und wenn Sie das begeistert, werden Sie bald in der Lage sein, Ihr Interesse zu registrieren und hoffentlich einige Tickets zu bekommen, um alles zu feiern, was Bethesda persönlich betrifft, auch wenn die Tickets anscheinend eher knapp sein werden, da der Schwerpunkt der Show auf einem Bring-Your-Own-Computer-Erlebnis liegen wird, was bedeutet, dass es keinen allgemeinen Eintritt geben wird.

Was die Show betrifft, so wird uns gesagt, dass die Tabletop Village zurückkommen wird, ebenso wie die Quake World Championships, aber was den feineren Zeitplan betrifft, der zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird.

Die Veranstaltung wird natürlich auch gestreamt, damit Zuschauer auf der ganzen Welt an dem Spaß teilhaben können.