Die Qatar Open beginnt heute: Hauptspiele am Montag und Dienstag gegen Sinner und Alcaraz zu beobachten

Nach dem Abschluss der ATP-500-Turniere in der vergangenen Woche, bei denen Ben Shelton und Alex de Miñaur neue Titel in Dallas und Rotterdam hinzugewannen, verlagert sich der Fokus auf Katar für die Qatar TotelEnergies Open in Doha, die heute Montag beginnt und nächsten Samstag, den 21. Februar, endet.

Es wird das erste Turnier seit den Australian Open für Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sein. Letztes Jahr wurde Alcaraz im Viertelfinale in Doha von Jiri Lehecka besiegt. Andrey Rublev besiegte Jack Draper im Finale 2025 in Doha.

Jannik Sinner beginnt heute sein Turnier und trifft auf den tschechischen Spieler Tomas Machác, nicht vor 17:30 Uhr CET, 16:30 GMT. Heute ist auch der Tag für das Debüt der viert- und sechstgesetzten Spieler: Daniil Medvedev trifft auf Shang Juncheng und Jakub Mensik trifft auf den Briten Jan Choinski im Achtelfinale der letzten 32.

Morgen, Dienstag, 17. Februar, geht die Runde der letzten 32 fort, mit dem Debüt von Carlos Alcaraz gegen Arthur Rinderknech, dem drittgesetzten Alexander Bublik gegen Pablo Carreño, dem fünftgesetzten Andrey Rublev gegen Jesper de Jong und der siebtgesetzten Karen Khachanov gegen Jaume Munar. Die Zeiten für die Spiele am Dienstag werden noch nicht bekannt gegeben.