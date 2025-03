Die Publishing-Abteilung Secret Mode von Sumo Digital wurde verkauft

HQ

Sumo Digital hat vor kurzem eine große Änderung vorgenommen, indem es aufhört, Spiele zu entwickeln, die auf seiner eigenen ursprünglichen IP basieren, und sich stattdessen dazu verpflichtet, ein Support-Studio zu werden, um anderen zu helfen, ihre Projekte abzuschließen. Zu dieser Veränderung gehörten Entlassungen und nun auch der Verkauf eines der erst kürzlich gegründeten Geschäftsbereiche.

Die Verlagsabteilung, die als Secret Mode bekannt ist, wurde an Emona Capital verkauft. Der Verlag, der für seine Veröffentlichungen von Indies und verschiedenen AA-Titeln wie Still Wakes the Deep und Eternal Threads bekannt ist, schließt sich mit dem Unternehmen zusammen, das derzeit auch Company of Heroes Entwickler Relic Entertainment und Amber Studios besitzt.

Im Rahmen dieser Änderung wird Secret Mode nun als unabhängiger Verlag mit Schwerpunkt auf Indies agieren. Er wird weiterhin von Ed Blincoe und James Schall geleitet werden, und uns wird gesagt, dass er die "volle Unterstützung von Emona" hat.

Blincoe sagte zu diesem Schritt: "Secret Mode ist zutiefst begeistert von der Kreativität und Innovation im Indie-Bereich, und daher freuen wir uns sehr, mit Emona Capital zusammenzuarbeiten und uns voll und ganz auf die unabhängige Verlagsszene zu konzentrieren. Ich möchte Sumo auch unseren Dank aussprechen, nicht nur dafür, dass sie an die ursprüngliche Vision von Secret Mode geglaubt und unsere Startup-Jahre betreut haben, sondern auch dafür, dass sie uns diese Möglichkeit gegeben haben, ein völlig unabhängiges Unternehmen zu werden."

Es ist unklar, für wie viel Secret Mode an Emona Capital verkauft wurde.