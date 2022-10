Die PUBG-Referenzen des Callisto-Protokolls "werden nicht offen sein"

HQ

Angesichts der Ursprünge des koreanischen Publishers Krafton (ehemals Bluehole Corporation) und der Entwickler des Weltphänomens Battle Royale PUBG: Battlegrounds und mit Striking Distance Studio, das als Teil der Organisation geschaffen wurde, wurde der Science-Fiction-Survival-Horror The Callisto Protocol erstmals in der gleichen Welt wie PUBG eingeführt, nur etwa 300 Jahre später in der Zeitlinie. Anfang des Jahres bestätigten CEO und Creative Director jedoch, dass das Spiel "in eine eigene Welt hineingewachsen" sei, die nichts mit dieser Fiktion zu tun habe, aber gleichzeitig "kleine Überraschungen für Fans" verspreche.

Als wir uns neulich mit Schofield und SDS Spanien GM Jorge Jiménez zusammengesetzt haben, nachdem wir The Callisto Protocol 1,5 Stunden lang gespielt hatten, fragten wir den ersten, ob er ein bisschen mehr über diese versteckten Referenzen necken könnte.

"Ja, weißt du, es wird noch nicht offen sein", betont Schofield im Video unten, "es könnte ein wenig dauern, bis die Leute ein paar Dinge aufgreifen, aber wir haben etwas Geschichte drin behalten, eine Anspielung auf PUBG, Mann", fügt er hinzu, während er mit einem Hut abwinkt.

Welche Art von PUBG-Nicken erwarten Sie im Black Iron Gefängnis?