Die PUBG Mobile WM-Gruppen stehen fest

Eines der größten Ereignisse beim kommenden Esports World Cup ist das PUBG Mobile World Cup. Bei dem Turnier werden 24 der besten Teams aus der ganzen Welt um einen Teil des Preispools von 3 Millionen US-Dollar kämpfen, und da dieses Event immer näher rückt, wurden die Gruppen dafür bekannt gegeben.

Die Gruppen umfassen jeweils acht Teams und dienen dazu, das Fett zu reduzieren und die 24 teilnehmenden Teams für das eigentliche Hauptturnier auf nur 16 Teams zu reduzieren. Die besten 12 Teams der Gruppenphase ziehen automatisch in das Hauptturnier ein, während die 12 besten Teams an einem Survival Stage teilnehmen, in dem sie neben den vier fünftplatzierten Teams aus dem regionalen PUBG Mobile Super Leagues um einen von vier anderen Plätzen im Hauptturnier kämpfen.

Wie die Gruppen aufgeteilt sind, können Sie unten sehen:

Gruppe Rot



Brachiale Gewalt



Tianba



4Lustige Vibes



Ablehnen



Dplus



D'Xavier



Besiktas Schwarz



Yoodoo-Allianz



Gruppe Grün



Team Liquid



Team Harame Bro



Vampir-Esports



TJB Esports



Falcons Force



Madbulls



IHC Esports



Talon Esports



Gruppe Gelb



Boom Esports



CAG Osaka



DRX



IW NRX



Alpha7 Esports



INCO Gaming



Geldverdiener



POWR Esports



Die PUBG Mobile World Cup findet zwischen dem 19. und 28. Juli statt.