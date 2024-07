Die PUBG Mobile Weltmeisterschaft der Weltmeisterschaft findet im Dezember in London statt

HQ

Krafton hat kürzlich bestätigt, dass das 2024 PUBG Mobile Global Championship World Championship das nächste große E-Sport-Event sein wird, das 2024 nach Großbritannien kommt. Das Turnier, bei dem die Teams im Dezember nach London strömen werden, bietet einen Preispool von 3 Millionen US-Dollar, um den gekämpft werden kann, und was den Austragungsort und die Termine betrifft, so wissen wir, dass es zwischen dem 6. und 8. Dezember im ExCel Auditorium stattfinden wird.

Gemäß den Slots, die für die PMGC World Championship angeboten werden, werden neun Slots an EMEA-Teams vergeben, sechs an Americas-Teams, acht an CSA, neun an Südostasien, zwei an Japan, vier für PEL, zwei für Südkorea, einer für den Gewinner der PUBG Mobile Rivals Cup S2, einer für die PMWC Champions Region, fünf spezielle Einladungsteams und einen Platz für die Gastgeberregion Großbritannien.

