Die PUBG Global Championship 2026 wird in Istanbul ausgetragen

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Die Daten und das Gastgeberland bzw. die Gastgeberstadt für die PUBG Global Championship 2026 wurden offiziell bekannt gegeben. Das große PUBG: Battlegrounds -Event findet im späten Herbst und frühen Winter in Istanbul, Türkei, statt, mit 32 Teams vor Ort, die um einen Anteil an einem Preispool von 1,5 Millionen Dollar kämpfen.

Die Veranstaltung ist so strukturiert, dass am 1. Dezember eine Qualifikationsrunde stattfindet, die alle vor einem fünftägigen Survival Stage-Event vom 2. bis 6. Dezember stattfindet. Anschließend gibt es eine dreitägige Pause vor dem Trainingstag am 10. Dezember und schließlich eine dreitägige Grand-Finals-Phase, die sich vom 11. bis 13. Dezember erstreckt.

Wir sind noch nicht über einen festen Austragungsort informiert, und ebenso werden die teilnehmenden Teams erst bestimmt, wenn wir die laufende Saison 2026 durchlaufen. Was wir wissen, ist, dass über den globalen PGS-Zirkel acht Plätze angeboten werden, jeweils vier für die Regionen Amerika, China und EMEA, dazu drei Plätze pro koreanischer, thailändischer und vietnamesischer Region, zwei für den Rest von APAC und ein letzter Platz für das Gastgeberland Türkei.

Erwarten Sie in den kommenden Monaten weitere Informationen.