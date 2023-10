Die PSP wurde vom ehemaligen PlayStation-Chef inoffiziell beerdigt

HQ

Die PSP hat vielleicht nie den ausgefallenen Erfolg des Nintendo DS erreicht, aber es war ein ziemlich ordentliches Handheld-Gerät. Ich erinnere mich gerne an meine, und viele andere Spieler, die zur gleichen Zeit dabei waren, tun es auch.

Der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden hat die Konsole 9 Jahre nach Abschluss der Produktion endgültig zur Ruhe gebracht. In einem kurzen Post auf Twitter/X zeigte Layden eine PSP, auf der "In memory of PSP last production" stand.

Es hat auch die Gesamtzahl der produzierten Einheiten beschriftet. Über 82,5 Millionen PSPs wurden in seinem Leben verkauft, was sicherlich nichts ist, worüber man mit den Schultern zucken sollte. Es sieht so aus, als würden wir keinen PSP- oder PSVita-Nachfolger sehen, aber das schmälert nicht die Klassiker, die wir auf dem Handheld-System gesehen haben.

Was ist dein Lieblingsspiel für PSP?