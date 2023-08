Die PS5-Beta testet eine großartige Barrierefreiheitsfunktion

HQ

Sony hat die neueste Beta für die PlayStation 5 angekündigt, und diese Testphase soll den eingeladenen Teilnehmern die Möglichkeit geben, eine Reihe neuer Funktionen auszuprobieren, die hoffentlich irgendwann allen PS5-Benutzern auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen werden.

Der Test bietet eine neue Barrierefreiheitsfunktion, die es den Spielern ermöglicht, einen zweiten Controller zur Unterstützung zu verwenden, sodass Sie jemandem helfen können, durch einen herausfordernden Teil eines Spiels zu navigieren, ohne den Controller tatsächlich vom Hauptspieler wegnehmen zu müssen.

Darüber hinaus gibt es auch eine Option zum Deaktivieren des haptischen Feedbacks, wenn Sie durch die Menüs Ihrer PS5 scrollen. Sony möchte auch endlich Dolby Atmos-fähige Audiogeräte unterstützen, wobei die Tempest 3D-Audio-Engine für die verwendeten Atmos-Geräte gerendert wird.

Was die aktualisierten sozialen Funktionen betrifft, erwarten Sie ein Party-Update der Benutzeroberfläche, eine Vorschau auf den Freigabebildschirm, die Option, dem Spiel eines Freundes einfacher beizutreten, und eine nahtlosere Möglichkeit, festzustellen, an wie vielen Turnieren Sie teilgenommen haben. Emoji-Reaktionen in Nachrichten werden ebenfalls hinzugefügt.

Zu guter Letzt wurde die Suche nach Spielen verbessert, ebenso wie Game Help Cards. Sie können jetzt den PS5-Piepton stummschalten, und um all diese Ergänzungen leichter in den Griff zu bekommen, wird die Registerkarte Discover Tips erweitert. Oh, und Konsolen können jetzt bis zu 8 TB SSD unterstützen, vorausgesetzt, es handelt sich überhaupt um eine unterstützte SSD.