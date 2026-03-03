Die PS5 Pro wird im März mit neuer Technologie verbessert – Resident Evil Requiem ist die Erste, die sie nutzt

HQ

Project Amethyst, über das wir bereits berichtet haben, beinhaltet eine tiefgehende Zusammenarbeit zwischen AMD und Sony, wobei die PlayStation 5 Pro derzeit eine konsolenexklusive, KI-basierte Technologie namens PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) verwendet.

Die Technologie basiert im Wesentlichen auf AMDs FSR, das mit Nvidias äquivalentem DLSS vergleichbar ist und mit ihm konkurriert. Das Ziel ist es, höhere Auflösungen, besseres Anti-Aliasing, mehr Raytracing und stabilere Bildupdates zu optimieren und anzubieten – ohne dass neue Komponenten erforderlich sind. Der PC-Markt benötigt im Allgemeinen fortschrittliche Grafikkarten, wobei die Technologie wiederholt gezeigt hat, wie leistungsfähig sie in Bezug auf Leistungssteigerungen sein kann.

Das Best-before-Datum auf Sonys teurerer Spielkonsole wird bald durch ein Systemupdate verlängert, speziell im März, wenn Sony und AMD bereit sind, ihren aktualisierten Algorithmus auf Basis von AMD FSR 4.0 zu veröffentlichen, was der teureren Pro-Konsole eine klarere Feder im Kopf verleiht. Alle für PS5 Pro optimierten Spiele werden schließlich davon profitieren, aber das neu veröffentlichte Resident Evil Requiem wird das erste Spiel sein, das die Technologie live einsetzt. Wie das in der Praxis aussieht, können Sie im untenstehenden Vergleich sehen.

PSSR heute.