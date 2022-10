Die PS5 ist die viertschnellste verkaufte Konsole aller Zeiten in Großbritannien

HQ

Trotz all der Aktienprobleme, die die neueste Generation von Konsolen geplagt haben, hat die PlayStation 5 es immer noch geschafft, in Großbritannien ein massiver Erfolg zu werden, so sehr, dass die Plattform die viertschnellste verkaufte Konsole aller Zeiten im Land ist, wie Gamesindustry.biz berichtet.

Es wird gesagt, dass die Konsole die Verkaufsrate der PlayStation 3 erreicht hat, aber hinter die der PlayStation 4, PlayStation 2 und der Nintendo Wii zurückgefallen ist, die an der Spitze bleiben.

Dies alles kommt, da die PS5 kürzlich auch die Marke von zwei Millionen verkauften Einheiten in Großbritannien überschritten hat, was 98 Wochen dauerte, und Sony £ 919 Millionen generierte, was rund £ 200 Millionen mehr ist als das, was die PS4 in der gleichen Anzahl von verkauften Einheiten erreicht hat.

Was die Konsolen der Xbox Series im Land betrifft, so werden keine genauen Verkaufszahlen angegeben, aber wir können in einer bereitgestellten Tabelle sehen, dass das System die Top Ten noch nicht geknackt hat, um zwei Millionen verkaufte Einheiten zu erreichen.