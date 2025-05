Die PS5 hat sich weltweit 77,8 Millionen Mal verkauft

HQ

Die PS5 setzt ihre Versuche fort, zur äußerst beliebten PlayStation 4 aufzuschließen, und hat einen weiteren beeindruckenden Verkaufsmeilenstein erreicht. Laut den neuesten Finanzzahlen von Sony hat die PlayStation 5 allein im letzten Quartal dieses Geschäftsjahres 2,8 Millionen Einheiten verkauft.

Das sind 18,5 Millionen Einheiten für das gesamte Geschäftsjahr, was einem Rückgang gegenüber den 20,8 Millionen im GJ23 entspricht, aber nicht zu viel. In Bezug auf die Softwareverkäufe gibt es vielleicht eine schlechte Nachricht für Fans von physischen Spieleverkäufen, da digitale Software 76 % des Gesamtumsatzes des letzten Geschäftsjahres ausmachte, was zeigt, dass die Menschen mehr als bereit sind, die herunterladbare Zukunft zu akzeptieren.

Für das kommende Jahr rechnet Sony mit einem leichten Rückgang der Hardware-Verkäufe. Immerhin haben die Leute inzwischen viele PS5s gekauft. Es wird jedoch erwartet, dass die Leute mehr First-Party-Spiele kaufen werden. Mit Titeln wie Ghost of Yotei und Death Stranding 2: On the Beach, die veröffentlicht werden, scheint es, dass diese Vorhersage wahrscheinlich wahr wird.