Die PS5 dominierte Black Friday 2025 und erzielte 62 % Marktanteil
Sonys Preissenkungen für die Konsolen für das Event scheinen sich ausgezahlt zu haben.
Im Vereinigten Königreich scheint Black Friday bei den Konsolenverkäufen einen klaren Gewinner zu haben. Obwohl die Gesamtverkäufe besser waren als bei Black Friday 2024, mit einem Umsatzanstieg von 14 % und einem Anstieg des Umsatzes um 7 %, war Sony der größte Treiber dieser Statistiken.
Wie The Game Business mit Daten von Nielsen berichtete, hatte die PS5 während der Black Friday-Woche 62 % des Konsolenmarktanteils. Die Verkäufe der PS5 stiegen um 16 %, hauptsächlich dank der starken Preisrückgänge von Sony für das Shopping-Event. Der Durchschnittspreis einer PS5 betrug £340, während die PS5 Pro auf einen Allzeit-Tiefpreis von £586 fiel.
Xbox machte 10 % des Marktes aus, senkte die Preise im Durchschnitt um etwa 8 %, und Nintendo sicherte sich einen Marktanteil von 23 %. Das mag niedrig erscheinen, wenn man bedenkt, dass es dieses Jahr eine neue Konsole gab, aber Nintendo hat den Preis der Switch 2 nicht wirklich gesenkt, was erklärt, warum niemand es eilig hatte, sie für Black Friday zu kaufen.
Die Zubehörverkäufe hingegen gingen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück. Gaming-Headsets sanken um satte 28 %, und der Verkauf von Controllern sank um 27 %.
Hast du diesen Black Friday irgendwelche Gaming-Ausrüstung gekauft?