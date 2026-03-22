Die Prozessorverkäufe halbierten sich fast durch stark steigende RAM- und NAND-Preise

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Es sind nicht nur Grafikkarten, die zum Luxusartikel geworden sind – nun zeigt der gesamte PC-Markt Anzeichen von Belastung. Dies geht aus Zahlen von Amazon in den USA hervor, die zeigen, dass der Verkaufsabsatz von Prozessoren im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um ganze 47 % eingebrochen ist – was am besten als Beginn eines Zusammenbruchs der PC-Industrie beschrieben werden kann.

Der Bericht stellt fest:

"Tatsächlich hat Amazon US in den letzten drei Monaten 47 % der Prozessoren verkauft – etwas weniger als die Hälfte – im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Obwohl Amazons Statistiken noch nicht lange verfolgt werden und besonders am Anfang etwas inkonsistent waren, ist diese Diskrepanz jetzt ziemlich offensichtlich."

Der Übeltäter sind natürlich die explodierenden Preise für RAM und NAND, die an vielen Orten um mehrere hundert Prozent gestiegen sind. Eine völlig untragbare Situation für diejenigen, die Computer bauen wollen, wo Speicher und Speicher heute um ein Vielfaches höher sind als andere Bauteile. Es ist daher nicht überraschend, dass die Leute sich fest an dem festhalten, was sie bereits haben, ältere Bauteile betrachten oder Upgrades einfach ganz ignorieren.

Kurz gesagt, Budget-Builds sind zur neuen Norm geworden, ein Trend, der sich darin widerspiegelt, dass viele ältere Prozessoren weltweit am beliebtesten in Geschäften sind. Mit anderen Worten: Der KI-Boom erstickt weiterhin den Markt für Consumer-Hardware, und laut mehreren Analysten wird diese Situation leider anhalten – und sich sogar verschärfen.