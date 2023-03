Die Protagonisten für den neuen Pokémon-Anime wurden enthüllt

HQ

Ashs und Pikachus Reise durch die Welt der Pokémon ist nach Jahrzehnten zu Ende gegangen. Der langjährige und beliebte Anime ist abgeschlossen, wird aber bald mit einem neuen Abenteuer mit neuen Protagonisten zurückkehren. In diesem Sinne hat The Pokémon Company nun ein paar weitere Details über die Show mitgeteilt und um wen sie herum gerahmt wird.

Die jungen Protagonisten sind Liko, das Mädchen mit dem ehrfurchtgebietenden Anhänger, und Roy, der Junge mit dem mysteriösen Poké Ball. Dieses Paar wird jedoch nicht allein auf ihrer Reise sein, da Friede (die angeblich eine Pokémon-Professorin ist) und Captain Pikachu sie auf der Fahrt begleiten werden.

Die neue Serie wird in der Pokémon Scarlet/Violet's-Paldea-Region (und darüber hinaus) spielen und zumindest das Starter-Trio (Sprigatito, Fuecoco und Quaxly) aus dieser neuesten Generation von Pokémon enthalten.

Ansonsten wird uns gesagt, dass die Show nächsten Monat in Japan mit einem einstündigen Special am 14. April beginnen wird. Es wird nicht erwähnt, wann genau die Serie in den Westen kommen wird, aber uns wird gesagt, dass es irgendwann im Jahr 2023 sein wird.