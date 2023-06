Die Produktion von Staffel 2 von 1923 wurde aufgrund des anhaltenden Autorenstreiks auf unbestimmte Zeit verschoben

Es ist eine ziemlich häufige Geschichte geworden, dass Filme und Fernsehsendungen verschoben werden, während die Writer's Guild of America (WGA) weiterhin streikt. Wir haben gesehen, dass dies Marvel-Produktionen, HBO-Projekte und viele, viele andere Dinge betrifft, und das letzte, das betroffen ist, ist das Yellowstone-Spin-off mit Harrison Ford und Helen Mirren in den Hauptrollen, 1923.

Die Dreharbeiten für die Serie sollten diese Woche beginnen, aber aufgrund des anhaltenden Streiks wurde sie, wie von 1923-production-delayed-due-to-writers-strike" target="_blank">NBC Montana, berichtet, auf unbestimmte Zeit verschoben und bis eine Lösung zwischen Hollywood und der WGA erreicht ist.

Es wird gesagt, dass, wann immer eine Einigung erzielt wird, die Show bereit ist, aufgenommen und gefilmt zu werden, da die Stadt Butte in Montana bereits Vereinbarungen mit Paramount getroffen hat, um ihre Civic Center und so weiter als festgelegte Orte zu verwenden.

Der Haken an der Sache ist allerdings, dass diese Verzögerung sehr langwierig sein könnte, wenn die Screen Actors Guild (SAG) bald darauf auch beschließt, zuzuschlagen, mit der Absicht, einen besseren Deal mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers.

Da die fünfte und letzte Staffel von Yellowstone ebenfalls in heißem Wasser ist, während Vertrags- und Terminprobleme mit Hauptdarsteller Kevin Costner gelöst werden, könnte es eine Weile dauern, bis wir für dieses beliebte Franchise nach Montana zurückkehren können.