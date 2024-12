Die Produktion von Shrek 5 hat begonnen

HQ

Mike Myers, bekannt für seine Rolle als Shrek, verriet, dass sein erster Eindruck vom Titel des Films alles andere als positiv war. Nach einer emotionalen Vorführung von Saving Private Ryan kam DreamWorks-Mitbegründer Jeffrey Katzenberg mit der Idee zu Shrek und dem Titel auf ihn zu. Laut Myers war seine Reaktion: "Das ist der schlimmste verdammte Titel, den ich je in meinem ganzen Leben gehört habe."

Trotz seiner anfänglichen Skepsis war Myers beeindruckt von der frischen Herangehensweise des Films an klassische Märchen und seinen integrativen Charakteren, insbesondere von Eddie Murphys Darstellung des Esels. Jetzt, über zwei Jahrzehnte später, ist Myers begeistert, in die Welt von Shrek zurückzukehren und hat begonnen, seine Zeilen für Shrek 5 aufzunehmen, das am 1. Juli 2026 veröffentlicht werden soll. Allerdings muss er während der Produktion noch mit seinen Co-Stars Eddie Murphy und Cameron Diaz zusammenkommen.

Freuen Sie sich auf Shrek 5 ?