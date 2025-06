Die Produktion von Lee Cronins The Mummy ist abgeschlossen

Horrorfans werden im April 2026 gut essen, denn es wurde gerade bestätigt, dass Lee Cronin die Produktion seines nächsten Films abgeschlossen hat, der in diesem Monat in die Kinos kommen wird. Im Moment als Lee Cronin's The Mummy bekannt, sind die Einzelheiten des Films noch unter Verschluss, aber wir wissen, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind, wie Cronin selbst auf Instagram bestätigt.

In einem neuen Beitrag merkt Cronin an, dass der Film "alles unter Dach und Fach" ist, wobei das Bild seines Regiestuhls zeigt und sich in einem der Sets des Films befindet, bei dem es sich ganz eindeutig um eine Art Grabkammer handelt.

Was Evil Dead Rise die Frage betrifft, wen wir in diesem kommenden Projekt des Regisseurs erwarten können, so führt Jack Reynor die Besetzung an, neben May Calamawy, Laia Costa, Billie Roy und anderen.

Der aktuelle voraussichtliche Premierentermin ist der 17. April 2026. Erwartet einen Trailer wahrscheinlich noch vor Ende des Jahres.