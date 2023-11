Die Produktion von Gladiator 2 ist wieder auf Kurs

Der Streik in Hollywood ist offiziell vorbei, und nach 118 langen Tagen können die vielen Filmproduktionen, die pausieren mussten, langsam wieder aufgenommen werden. Ridley Scotts viel diskutierte Fortsetzung von Gladiator ist natürlich eine davon, aber nachdem sie so lange unbeaufsichtigt war, ist vieles von dem, was in Malta für die Dreharbeiten aufgebaut wurde, jetzt in einem miserablen Zustand. Wetter und Wind haben ihren Tribut gefordert und das vermeintlich maßstabsgetreue Modell des Kolosseums, das gebaut wurde, sowie die Filmsets, die das römische Viertel darstellen, werden viel Liebe erfordern, um wieder drehbereit zu sein.

Zum Glück sitzt der Regisseur nicht untätig herum, während die Reparaturen durchgeführt werden. Etwa 90 Minuten Material wurden vor Ausbruch des Streiks gefilmt, woran Ridley Scott nun arbeitet.

Auch der erste Gladiator wurde auf Malta gedreht und trug damals zu einem regelrechten Aufschwung der dortigen Wirtschaft bei. Etwas, das den Führungskräften unbestreitbar die Entscheidung, die Dreharbeiten für die Fortsetzung zu genehmigen, leicht machte, und laut einem Insider, der der Produktion nahe steht, wird erwartet, dass die Fortsetzung dieses Mal noch mehr zur lokalen Wirtschaft beitragen wird.

"Dieses Mal geben wir der Fortsetzung 46,7 Millionen Euro bei einer lokalen direkten Ausgabe von nicht mehr als 55 Millionen Euro, so dass wir als Land glücklich wären, wenn wir es schaffen, am Ende 10 Millionen Euro in unserer Wirtschaft zu haben."

Wann genau wir mit Gladiator 2 rechnen können, ist derzeit unklar, aber wir können wahrscheinlich damit rechnen, dass die Premiere um einige Monate verschoben wird.

Freust du dich auf Gladiator 2?

Danke, Abwechslung.