Die Produktion von Frasier: Staffel 2 hat offiziell begonnen

Nach jahrelangen Gerüchten feierte die 90er-Jahre-IkoneFrasier (Kelsey Grammer) letztes Jahr ein Comeback in seiner eigenen TV-Serie. Diesmal war er nach Boston zurückgekehrt, um mit seinem Sohn Freddy (Jack Cutmore-Scott) abzuhängen, und die Serie wurde sehr beliebt.

Es überrascht nicht, dass eine zweite Staffel kurz nach dem Ende der ersten bestätigt wurde und die Produktion nun in vollem Gange ist. Paramount bestätigt dies in einer Pressemitteilung, in der sie auch schreiben, dass alle Schauspieler zurückkehren werden, einschließlich Peri Gilpin in der Rolle des Fanlieblings Roz Doyle (sie trat nur in einer Episode der ersten Staffel auf).

Hoffentlich bedeutet dies, dass wir später in diesem Herbst über mehr Frasier lachen können - und wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass David Hyde Pierce in der zweiten Staffel als Frasier s Bruder Niles auftreten wird.

Wie bei Frasier: Staffel 1 können Sie die Serie auf Paramount+ oder SkyShowtime verfolgen (je nach Region).

