Die Produktion von Festkörperbatterien steht bevorstehend, richtig zu beginnen

HQ

Das Ziel eines Elektrofahrzeugs, das mit einer einzigen Ladung weit über 1.000 Kilometer fährt und in nur wenigen Minuten vollständig aufgeladen werden kann, ist mit dem Übergang zu einer Solid-State-Architektur verbunden. Dieser drastische Wandel ist seit Jahren im Gange, aber nun scheint der Übergang Gestalt anzunehmen.

Sowohl QuantumScape als auch Factorial, zwei Hersteller, die für den ersten Einsatz von Festkörper-Elektrofahrzeugen als unverzichtbar gelten, haben eine erhöhte Produktionsreihe angekündigt, und beide werden nun vom anfänglichen Prototyping zur Massenproduktion im großen Maßstab umsteigen.

Es wird angenommen, dass die ersten leicht erhältlichen Modelle mit Festkörperbatterien in teureren Modellen erscheinen werden, doch letztlich wird erwartet, dass sich dies durchsetzt.

Neben QuantumScape und Factorial bereiten mehrere weitere Serienserien, wie Mercedes und Stellantis, zusammen mit einer Reihe chinesischer Hersteller vor.

Danke an Mobilsiden für die Geschichte.