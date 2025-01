Die Produktion von Apples Vision Pro hat möglicherweise bereits eingestellt

HQ

Als Apple seine Pläne enthüllte, mit dem Vision Pro einen Versuch in den Mixed-Reality-Bereich zu unternehmen, war die Hauptsorge der meisten Leute der immense Preis des Gadgets und wie seine Nischenattraktivität wahrscheinlich zusammen mit diesem Premium-Preis dazu führte, dass sich das Gerät für die meisten unzugänglich anfühlte. Es scheint, dass da etwas Wahres dran sein könnte, denn es wurde jetzt berichtet, dass die Produktion des Vision Pro bereits eingestellt haben könnte.

Die Leute von MacRumours haben ihren vorherigen Bericht kommentiert, in dem es hieß, dass Apple die Produktion des Geräts in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 einstellen würde. Es wurde erwähnt, dass Apple aufgrund der geringen Nachfrage einen Punkt erreicht, an dem es möglicherweise über ausreichende Lagerbestände verfügt, um das Vision Pro für den Rest seiner Lebensdauer zu halten, und dass die Produktion vor dem Jahreswechsel bereits vollständig eingestellt worden sein könnte.

Auch daran scheint etwas dran zu sein, denn einige der Fabriken, mit denen Apple zusammenarbeitet, hatten bereits im Mai 2024 die Produktion von Vision Pro -Komponenten gestoppt, nachdem im Frühjahr schlechte und schwache Verkaufsprognosen für das Headset abgegeben worden waren. Jetzt, zum Jahreswechsel des neuen Kalenderjahres, bleibt der Vision Pro mit einem Startpreis von 3.499 £ ein sehr teures Produkt, was bedeutet, dass es schwer anzunehmen ist, dass viele aus den Regalen geflogen sind, da Apple Insider angaben, dass die Produktion ihren Abschluss erreichen könnte.

Was dies für die Zukunft des Vision Pro bedeutet, ist unklar, denn obwohl CEO Tim Cook oft gesagt hat, dass das Gerät eine bahnbrechende Technologie ist, muss man sich fragen, wie Apple Fans für ein so spezialisiertes und unterunterstütztes Gerät wie dieses begeistern kann, und in einer Zeit, in der die virtuelle Realität ein Plateau erreicht hat, und in einigen Fällen, wie der PlayStation VR2, hatten sie sogar zu kämpfen.