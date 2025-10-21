Die Produktion von Alfa Romeo Giulia und Stelvio wird fortgesetzt

HQ

Vor etwas mehr als zwei Jahren kündigte Alfa Romeo an, die Produktion der Giulia und des Stelvio einzustellen, um sich für die Zukunft auf Elektroautos zu konzentrieren. Jetzt ist klar, dass sie ihre Meinung geändert haben und dass die Produktion dieser beiden brillanten Automodelle bis 2027 fortgesetzt wird. Die Eigentümergruppe Stellantis hat angekündigt, dass sie die Produktion der meisten ihrer kommenden Automodelle von Elektro- auf Verbrennungsmotoren umstellt, und ein Teil davon ist die Erweiterung der Giulia/Stelvio-Produktion. Das bedeutet auch, dass die Performance-Versionen dieser beiden Autos, Quadrifoglio genannt, weiterhin produziert werden, aber es wird nun gemunkelt, dass beide in Zukunft einen Maserati-Motor anstelle des Ferrari-Spinners erhalten werden. Dies nach Motor1.

"Der Grund, warum die Giulia und der Stelvio länger als geplant bleiben, ist, dass ihre Ersatzteile überarbeitet werden, um Verbrennungsmotoren unterzubringen. Stellantis beabsichtigte ursprünglich, die Modelle der zweiten Generation ausschließlich als Elektrofahrzeuge zu verkaufen, um das Ziel der Marke zu erreichen, bis 2027 vollelektrisch zu werden. Dies ist jedoch nicht mehr der Fall, da die Einführung von Elektrofahrzeugen langsamer als erwartet verläuft. Wo haben wir das schon einmal gehört? Bei fast jedem Autohersteller, mit ein paar Ausnahmen. Damit wird der Verbrennungsmotor auch bei den Nachfolgern beider Modelle weitergeführt. Aber Alfa Romeo braucht mehr Zeit, um die STLA Large-Plattform für die Giulia und Stelvio der nächsten Generation an Gasmotoren anzupassen. In der Zwischenzeit werden die aktuellen Autos nirgendwo hingehen, obwohl es keine Form der Elektrifizierung gibt."