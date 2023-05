Die Produktion läuft weiter The Lord of the Rings: The Rings of Power

Die zweite Staffel von The Lord of the Rings: The Rings of Power wird trotz des aktuellen WGA-Autorenstreiks fortgesetzt.

Amazon Prime Video's Titanic Fantasy Project hat noch 19 Drehtage vor sich und wird Tag und Nacht ohne die ausführenden Produzenten J.D. Payne und Patrick McKay weiterarbeiten, die laut einem Projektinsider Vorbereitungen für einen möglichen Streik am Set getroffen haben (Quelle: Variety ).

Dies hat dazu geführt, dass die nicht schreibenden Führungskräfte der Show kreative Aufgaben und Verantwortlichkeiten übernehmen müssen, was aufgrund des hektischen und groß angelegten Produktionsplans zu einer deutlichen Veränderung der Serie führen könnte.

Die Produktion könnte am 30. Juni weiter unterbrochen werden, sollte die Alliance of Motion Picture and Television Producers keine Einigung mit SAG-AFTRA und DAG erzielen, da Schauspieler und Regisseure den Streik der Branche unterstützen und eine Schließung erzwingen könnten.