Die Produktion des Remakes von Silent Hill 1 von Bloober Team ist im Gange

Cronos: The New Dawn ist in den Büchern und wir wissen, dass Bloober Team sich wieder mit Konami zusammentut, diesmal um das erste Silent Hill-Spiel neu zu gestalten.

Im Rahmen einer kürzlichen Telefonkonferenz, über die die polnische Stockwatch berichtete, wurde Bloober Team gefragt, wie ihre zukünftige Entwicklungs-Roadmap aussieht, worauf sie dann ein Update zu Silent Hill und was sie sonst noch am Laufen hat.

Das "Management" drückt aus (nach der Übersetzung): "Wir haben zwei First-Party-Produktionsteams, von denen eines an Silent Hill 1 arbeitet und das andere mit der Arbeit an einem zweiten Projekt begonnen hat. Das Second-Party-Team arbeitet derzeit an fünf Projekten."

Dieses unangekündigte "zweite Projekt", ist es vielleicht etwas anderes mit Konami ? Die Antwort auf diese Frage scheint ein klares Nein zu sein, da das Management von Bloober auch erklärt, dass sie nur einen Vertrag mit Konami für "ein Projekt" unterzeichnet haben, was Silent Hill wäre. Es könnte jedoch eine Welt geben, in der Konami und Bloober Team näher zusammenrücken und verschmelzen wie die Monster in Cronos: The New Dawn...

Dies bestätigte das Management auf die Frage, ob es "ernsthafte Interessen" an einem Zusammenschluss der beiden Unternehmen gebe, worauf es antwortete: "Das gibt es."