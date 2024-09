Die Produktion des Films Watch Dogs ist endlich abgeschlossen

HQ

Nachdem vor über einem Jahrzehnt Gerüchte aufkamen, sind die Dreharbeiten für den Live-Watch Dogs Action-Film endlich abgeschlossen, gerade rechtzeitig, damit das Franchise weitgehend aus dem kulturellen Gedächtnis verschwunden ist und sicherlich auch nicht mehr an Popularität gewinnt.

Die Nachricht kam offiziell über das X-Profil von Ubisoft:

Trotzdem bin ich ein wenig gespannt auf den Film und die Welt der Videospiele als Ganzes Watch Dogs ist ein Titel, der tatsächlich als adaptiertes Material funktionieren könnte. Hoffentlich können sie die IP auf sinnvolle Weise erweitern und fallen nicht in generisches Hacker-/Heist-Film-Territorium, es muss sich sinnvoll wie ein Watch Dogs -Film anfühlen.

Auch hier schwingt eine gewisse Skepsis mit, da der Film gerade mit 31 Millionen Dollar anBorderlands den Kinokassen abgeschlossen wurde und damit kaum die Marketingkosten deckte, geschweige denn das Produktionsbudget.

Am Ende des Tages hoffen wir auf das Beste für den Watch Dogs -Film, bei dem Mathieu Turi Regie geführt hat, in dem Sophie Wilde (Talk to Me) und Tom Blyth (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) die Stars spielen. Danke, PC Gamer.