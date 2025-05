Die Produktion der zweiten Staffel von The Gentlemen hat begonnen

HQ

Es sollte nicht mehr allzu lange dauern, bis die zweite Staffel von The Gentlemen auf Netflix erscheint. Nach der ersten Runde von Episoden, die im März 2024 debütierten, dauerte es nicht lange, bis der Streaming-Riese eine weitere Charge bestellte, und diese Nachfolgekollektion befindet sich bereits in Produktion.

Netflix hat dies in einem kurzen Video bestätigt, das in seinen sozialen Medien geteilt wurde, in dem wir die Besetzung zu sehen bekommen, von Theo James, Kaya Scodelario, Vinnie Jones bis hin zu Regisseur Guy Ritchie am Set und dann buchstäblich (auf zwei Arten) bei den Dreharbeiten.

Es ist unklar, wann wir mit der zweiten Staffel rechnen können, aber eine vernünftige Schätzung wäre 2026, es sei denn, die Produktion verläuft sehr reibungslos und ermöglicht eine Rückkehr der Serie vor Ende des Jahres.