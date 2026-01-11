Die Produktion der zweiten Staffel von Chad Powers hat begonnen

HQ

Falls Sie sich gefragt haben, was Glen Powell derzeit macht: Wir wissen jetzt, dass der Running Man Schauspieler nach Südgeorgien zurückgekehrt ist, um die zweite Staffel der Sportkomödie Chad Powers zu drehen.

Dies wurde in einem neuen Update-Post bestätigt, der enthüllt, dass die Produktion der Serie nun im Gange ist und geplant ist, schließlich vollständig auf Hulu und Disney+ weltweit zu starten.

Über den geplanten Premierentermin gibt es noch keine Informationen, aber falls die Dreharbeiten gerade erst beginnen, ist eine vernünftige Vermutung, dass die Serie 2027 oder frühestens, Ende 2026, zurückkehren wird. Was die Handlung dieser nächsten Episodenrunde angeht, wird sie nach dem Cliffhanger-Ende der ersten Staffel ansetzen, das die Fans mit mehr Fragen als Antworten zurückließ.

