Die Produktion der zweiten Staffel von Andor wurde aufgrund von SAG-AFTRA-Streiks gestoppt

Andor ist das jüngste Opfer der anhaltenden Streiks von Schauspielern und Schriftstellern, bei denen beide angesichts einer ungewissen Zukunft faire Bezahlung und Arbeitsplatzsicherheit fordern.

Die Produktion stand angeblich Wochen vor dem Abschluss, als sie in der zweiten Staffel der erfolgreichen Star Wars-Show von Disney+ gestoppt wurde. Ein Großteil der Dreharbeiten konnte fortgesetzt werden, da viele der Schauspieler der Show Teil von Equity waren, einer weiteren Schauspielgewerkschaft, die normalerweise mit in Großbritannien ansässigen Darstellern in Verbindung gebracht wird.

Es ist jedoch unklar, ob die Show ohne die Mitglieder von SAG-AFTRA beendet werden kann, was dazu geführt hat, dass die Berichte über die Dreharbeiten von Deadline abgebrochen wurden.

Der Schöpfer von Andor, Tony Gilroy, sagte in einer Erklärung: "Ich denke, SAG und die Writers Guild versuchen, unsere Branche zu erhalten. Auf so seltsame Weise sind wir zu Schöpfern und Dolmetschern geworden, die kreative Gemeinschaft wird zu den Beschützern dieser Industrie, dieser riesigen Industrie, die die Menschen lieben."