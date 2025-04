Die Produktion der Prequel-Serie Friday the 13th Crystal Lake hat begonnen

Es geht mit Volldampf voraus für die Friday the 13th Prequel-Spin-off-Serie Crystal Lake, denn Showrunner Brad Caleb Kane hat in einem Beitrag auf Instagram bestätigt, dass die Serie nun in Produktion gegangen ist und mit den Bemühungen begonnen hat, ihre Episoden vor ihrer endgültigen Premiere zu drehen und aufzuzeichnen.

Die lange verzögerte und verleumdete Produktion hat endlich diese wichtige Phase erreicht, mit dem Sneak-Peek-Bild von Kane, das das Drehbuch für die Pilotepisode zwischen einem Haufen Jason Vorhees-Aufklebern und Slasher-Referenzen zu zeigen scheint.

Konkret erklärte Kane: "Crystal Lake Produktionsbüros sind live. Es passiert alles. MACHETEN FÜR ALLE!"

Was Crystal Lake betrifft, so wird es anscheinend untersuchen, wie Jason Vorhees entstanden ist und zu dem Slasher-Wahnsinnigen wurde, den wir alle kennen. Es dreht sich um seine Mutter Mrs. Vorhees, die sich an denen rächen will, die zum Tod ihres geliebten Sohnes während seines Aufenthalts in einem Sommercamp geführt haben. Was die Besetzung betrifft, so ist nur bestätigt, dass Linda Cardellini Mrs. Vorhees spielen wird.