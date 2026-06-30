Die Produktion der dritten Staffel von One Piece ist offiziell abgeschlossen

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Es sieht so aus, als wäre es sehr plausibel, dass die Strohhut-Piraten 2027 zu Netflix zurückkehren. Netflix hat bekannt gegeben, dass die Produktion der dritten Staffel der Live-Action-Serie One Piece offiziell abgeschlossen ist, was bedeutet, dass nun die Arbeit an der Postproduktionsphase der Entwicklung beginnen kann, alles vor der Premiere an einem noch zu feststehenden Termin.

Diese Information wurde zusammen mit einem neuen Bild aus dem Set übermittelt, das die Besetzung vor einem Sir Crocodile-Wandbild zeigt, das sich auf den Antagonisten bezieht, der in Staffel 2 angeteasert wurde und mit dem die Gruppe im nächsten Kapitel, das den Alabasta-Arc schildert, mit der weiteren Staffel, bekannt als The Battle for Alabasta, antreten wird.

Eine Zusammenfassung dazu wurde ebenfalls über Netflix Tudum veröffentlicht, die ergänzt: "Nachdem sie sich am Ende von Staffel 2 bereit erklärt haben, Prinzessin Vivi zu helfen, stehen Luffy und die Strohhut-Crew einem sich zusammenziehenden Krieg im Wüstenkönigreich Alabasta, Vivis Heimat.

"In Staffel 3 droht eine Rebellion, "die Nation zu zerreißen, angeführt im Geheimen von einem der Sieben Kriegsherren des Meeres, dem skrupellosen Sir Crocodile, und seinem Untergrundsyndikat Baroque Works, die Alabasta für sich erobern wollen", heißt es in der Logline. "In einer Saison, die von unzerbrechlichen Bindungen und unmöglichen Entscheidungen geprägt ist, müssen sich die Strohhüte einem sich zusammenziehenden Bürgerkrieg und einem mächtigen Kriegsherrn stellen, um Vivis Königreich zu retten, bevor es in den Sand zerfällt.

"Beeindruckende neue Feinde und brandneue Welten erwarten in diesem kommenden Teil, in dem die Einsätze so hoch sind wie nie zuvor."

Bleiben Sie dran für mehr Informationen, da wir uns der Rückkehr von One Piece irgendwann im Jahr 2027 nähern.