Die Produktion der Amazon's Tomb Raider -Serie wurde pausiert, da Sophie Turner sich verletzt

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Die Tomb Raider-Serie von Amazon Prime Video musste die Produktion stoppen, nachdem ihre Hauptdarstellerin und Lara Croft-Schauspielerin Sophie Turner sich verletzt hat. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist derzeit unklar, ob Turner die Verletzung am Set erlitten hat oder nicht, aber wir wissen, dass die Crew in jedem Fall die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen trifft, um ihre Lara vor weiterer Gefahr zu schützen.

Eine von Deadline erhaltene Erklärung lautet bezüglich Turners Verletzung: "Sophie Turner hat kürzlich eine leichte Verletzung erlitten. Vorsorglich wurde die Produktion kurzzeitig pausiert, um ihr Zeit zur Erholung zu geben. Wir freuen uns darauf, die Produktion so bald wie möglich wieder aufzunehmen."

Es wird erwartet, dass die Abschaltung etwa zwei Wochen dauern wird, wobei das gesamte Team währenddessen bezahlt wird. Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum oder -fenster für Amazon's Tomb Raider, also selbst wenn diese Verletzung das interne Premierendatum um einen kurzen Zeitraum nach hinten verschiebt, bezweifeln wir, dass es so bedeutend sein wird, dass wir eine Verzögerung spüren würden. Hoffen wir auf eine schnelle Genesung für Turner. Diese Gräber plündern sich schließlich nicht von selbst.