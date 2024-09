Die Pro-Saison vonEA Sports FC 25 bietet einen Preispool von 1 Million US-Dollar

HQ

Jetzt, da die Fans seit dem Debüt der Ultimate Edition am Freitag in Scharen in EA Sports FC 25 eintauchen können, hat EA sich nun einen Moment Zeit genommen, um eine Reihe geplanter Änderungen für die kompetitive Szene zu enthüllen.

Uns wurde gesagt, dass es einen Preispool von 1 Million US-Dollar bieten wird, um den gekämpft werden kann, und dass eine Vielzahl der neuen Funktionen, die im neuen Spiel enthalten sind, auch in der kompetitiven Szene enthalten sein werden.

Das bedeutet, dass es seit der Überarbeitung des Taktiksystems keine verbotenen Formationen mehr in FC Pro geben wird. Hinzu kommt, dass Precision Shooting obligatorisch geworden ist, jedes Spiel in zwei neunminütigen Halbzeiten gespielt wird, für jeden persönlichen Wettkampf die Offline-Option Direct verwendet wird und bei Veranstaltungen und Turnieren alle teilnehmenden Spieler und Trainer nun Team-/Vereinskleidung tragen müssen.

Vor dem Start der Saison FC Pro Open hat EA außerdem angekündigt, dass aufgrund der Tatsache, dass Anders Vejrgang sich zweimal die Qualifikation für die Saison 2025 gesichert hat, ein letztes, zusätzliches Qualifikationsturnier abgehalten wird, um einen 17. Spieler zu ermitteln. Den Abschluss bildet am 3. November die Gruppenphase.