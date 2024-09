Die Premiere von The Last of Us Staffel 2 in der ersten Hälfte des Jahres 2025 wurde bestätigt

HQ

Die erste Staffel von The Last of Us erwies sich letztes Jahr als großartiges Stück Fernsehen, und wir alle blieben gespannt auf die zweite Staffel zurück. Mit dem kontroversen Beginn des zweiten Spiels, das adaptiert werden soll, müssen wir abwarten, ob HBO Abbys Einführung gerecht werden kann.

Wir werden jedoch nicht allzu lange warten müssen, denn in einem Interview mit Deadline verriet der Vorsitzende und CEO von HBO, Casey Bloys, dass die Serie in der ersten Hälfte des Jahres 2025 veröffentlicht wird, und erwartete, dass sie innerhalb des Emmy-Fensters erscheinen wird.

Wir hatten das schon vorher erfahren, aber jetzt haben wir eine offizielle Bestätigung durch HBO und den CEO von Max. In Anbetracht des Winterlooks von Saison 2 hoffen wir, dass wir es in den ersten Monaten des Jahres 2025 bekommen werden, aber wir müssen abwarten und sehen. Wenn HBO nicht bereit ist, viel mehr als ein allgemeines Veröffentlichungsfenster zu enthüllen, dann könnte es noch Zeit zum Warten geben.

Es ist erwähnenswert, dass auch die Veröffentlichung von The White Lotus in der ersten Hälfte des nächsten Jahres bestätigt wurde, wenn Sie sich also auf schöne Menschen an schönen Orten freuen, an denen ein Mord passieren wird, dann haben Sie Glück.