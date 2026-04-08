Die Premier League sichert sich nächstes Jahr fünf Teams in der Champions League, könnte aber auf sechs/sieben ansteigen

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Arsenals Sieg über Sporting am Mittwoch im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals ist nicht endgültig, und alles wird im Rückspiel nächste Woche entschieden, aber es reichte aus, um mathematisch zu bestätigen, dass die Premier League nächstes Jahr mindestens fünf Teams in der Champions League haben wird – etwas, das fast selbstverständlich war: Spanien und Deutschland liegen im Ranking weit zurück.

Die Premier League hat es geschafft, sich zwei Jahre in Folge einen zusätzlichen Platz zu sichern, der laut einer UEFA-Rangliste basierend auf Siegen in allen drei UEFA-Vereinswettbewerben – Champions League, Europa League und Conference League – zugegeben wird. Das bedeutet, dass derzeit fünf Teams, die sich für die Champions League qualifizieren , Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa und Liverpool sind. Chelsea wechselte in die Europa League und Brentford in die Conference League.

Es gibt jedoch weitere Möglichkeiten, die der Premier League zwei weitere Plätze in der Champions League verschaffen könnten. Damit das gelingt, müsste Aston Villa die Europa League gewinnen und außerhalb der Top Vier landen, und Liverpool müsste die Champions League gewinnen und außerdem außerhalb der Spitzenvierte landen.

Wie Sky berichtet, würden die sechsten und siebten Premier-League-Teams einen Champions-League-Platz erhalten, wenn beide Teams ihre europäischen Turniere gewinnen. Wenn einer von Liverpool oder Aston Villa gewinnt, qualifiziert sich das sechste Team der Liga für die Champions League...

Außerdem würden Nottingham Forest, falls sie die Europa League gewinnen, nächste Saison auch in der Champions League spielen, obwohl sie derzeit deutlich näher an der Abstiegszone liegen, auf dem 16. Platz.