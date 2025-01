Die Premier League erreicht mit einem Sieg für Arsenal am Neujahrstag ihre Halbzeit

HQ

Die erste Hälfte der Premier League ist abgeschlossen. Brentford und Arsenal waren diejenigen, die das Jahr eröffneten, mit einem Spiel am 1. Januar, das 1:3 endete, mit einer Niederlage für die Einheimischen, Brentford, und einem Sieg für Arsenal dank der Tore von Gabriel Jesus, Mikel Merino und Gabriel Martinelli.

Brentford sinkt weiter ab, mit nur einem Sieg in den letzten fünf Spielen, und Arsenal steigt zum stärksten Verfolger von Liverpool auf. Sie belegen den zweiten Platz (39 Punkte) hinter Liverpool (45 Punkte), aber Liverpool hat ein Spiel in der Hinterhand, was bedeutet, dass ihr Abstand höher sein könnte.

Dies geschieht auch direkt nachdem Chelsea zwei Niederlagen in Folge und ein Unentschieden erlitten hat, was bedeutet, dass sie an Boden verlieren: Sie sind Vierter, hinter Nottingham Forest.

Reicht das aus, um Liverpools ersten Premier-League-Titel seit 2020 zu sichern? Die meisten würden dem zustimmen, aber es gibt noch viel zu spielen, und selbst Arne Slot weiß das und erinnerte die Presse daran, dass sie vor zwei Monaten einen Punkt hinter Manchester City lagen.

Was kommt als nächstes? Am kommenden Wochenende findet vor einer einwöchigen Pause bis zum 14. und 16. Januar der 20. Spieltag statt, in der Zwischenzeit stehen die FA-Cup-Spiele an.