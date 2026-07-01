Die Preisproteste scheinen auf taube Ohren zu stoßen, denn die GTA VI Ultimate Edition steht in fast jeder Region ganz oben im PlayStation Store

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Nicht einmal eine Woche nachdem die Vorbestellungen für das meisterwartete Spiel der Geschichte online gegangen sind, hat Grand Theft Auto VI in praktisch jedem Land und jeder Region, in der das Spiel verfügbar ist, die Spitze des PlayStation Stores erreicht. An der Spitze der PlayStation Store-Charts zu stehen bedeutet, ja, die Leute kaufen das Spiel, und das in großer Zahl.

Selbst als rein digitales Erlebnis ohne bisher gezeigtes Gameplay von Rockstar bedeutet Grand Theft Auto VI nicht nur, dass Leute 80 Dollar für ein Videospiel ausgeben, sondern wie Screenshots des ResetEra-Nutzers Red Kong XIX zeigen, scheint die 100-Dollar-Ultimate Edition des Spiels die bevorzugte Wahl zu sein. Das mag etwas verzerrt sein, da die PlayStation Store-Charts vom Umsatz gegenüber bestellten Exemplaren beeinflusst werden, aber es scheint, dass viele, viele Menschen gerne die zusätzliche Gebühr für weitere digitale Artikel und Shops ausgeben, wenn das Spiel später in diesem Jahr erscheint.

Die USA, Großbritannien, Japan, Deutschland, Südkorea, Kanada, Australien, Spanien, Italien, Frankreich und viele weitere Länder haben Grand Theft Auto VI an der Spitze der PS Store-Charts, und wir sehen das erst ändern, wenn vielleicht Marvel's Wolverine oder ein anderes großes PlayStation-Exklusivtitel erscheinen. Selbst dann wird es schwer sein, GTA VI von seinem Spitzenplatz zu verdrängen, da es noch ein paar Monate bis zum Launch sind, in denen der Hype gesteigert und mehr Vorbestellungen gesichert werden können.