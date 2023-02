Die Preisgestaltung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird in Zukunft nicht mehr die Norm sein

HQ

Gestern, zusammen mit einem neuen Trailer, der das Gameplay zeigt und Zeldas Tod neckt, wurde bestätigt, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zum Start bei 70 US-Dollar liegen wird, mit einer Collector's Edition, die 130 US-Dollar kosten wird. Einige befürchteten, dass Nintendo sich Sony und Microsoft anschließen würde, um die Preise seiner First-Party-Titel zu erhöhen.

In einer Erklärung gegenüber Game Informer scheint es jedoch, dass dies in Zukunft nicht zur Norm werden wird. Stattdessen plant Nintendo, seine Spiele von Fall zu Fall zu bewerten, wie es in der Vergangenheit der Fall war.

Es gab keinen großen Grund für die Preisgestaltung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, abgesehen von der Tatsache, dass Nintendo bei dieser Gelegenheit feststellte, dass es 70 US-Dollar kosten würde. Wenn man bedenkt, dass das Spiel voraussichtlich unglaublich gut verkauft wird, ist es für Nintendo sinnvoll, das meiste Geld wie möglich damit zu verdienen, da es wahrscheinlich auch ein unglaublich teures Spiel war.

