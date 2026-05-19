Die Preise für PlayStation Plus steigen "aufgrund anhaltender Marktbedingungen"

HQ

Die Preise für PlayStation Plus steigen in wichtigen Regionen, da Sony versucht, den globalen Wirtschaftsmarkt, in dem wir derzeit leben, zu bekämpfen. Der Abonnementdienst, der erforderlich ist, wenn Sie online auf Ihrer PS5 spielen wollen, erhält eine monatliche Preiserhöhung und eine Preiserhöhung um drei Monate, nur für neue Kunden.

Wenn du also dein Abo bereits bezahlst, musst du dir keine Sorgen machen, es sei denn, du bist offenbar in der Türkei oder Indien, und lass dein Abonnement nicht auslaufen. Die Preise für neue Abonnenten steigen effektiv um £1, 1 $ und 1 € pro Monat, sodass das neue Einmonatsabonnement 10,99 USD / 9,99 € / 7,99 £ kostet und Dreimonatsabonnements laut einem neuen Beitrag von PlayStations Social Media 27,99 $ / 27,99 € / 21,99 £.

Diese Änderungen treten am 20. Mai in Kraft – oder morgen, falls Sie dies am Tag der Veröffentlichung lesen. Diese Preiserhöhung erfolgt, nachdem Sony bereits die Kosten für eine PS5 erhöht hat und Xbox den Preis für Game Pass Ultimate gesenkt hat (obwohl er Monate zuvor erhöht wurde). Das ist bei PlayStation-Spielern ziemlich unbeliebt, da PlayStation Plus als ein wesentlicher Bestandteil des PlayStation-Gamings gilt, es sei denn, man möchte nur offline spielen. Da auch die Basisstufe betroffen ist, bedeutet das, dass jeder, der online wechseln möchte, die neue Maut zahlen muss.