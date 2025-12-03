Die polnische Armee greift ein, um wichtige Stromnetzstandorte vor russischem "Staatsterrorismus" zu schützen

HQ

Die polnische Armee wird den nationalen Netzbetreiber PSE bei der Sicherung kritischer Transformatorwerke im Rahmen eines am Mittwoch unterzeichneten neuen Vertrags unterstützen, da die Befürchtungen über russische Drohnenangriffe und Sabotageversuche zunehmen.

Laut dieser neuen Vereinbarung umfasst die Zusammenarbeit Informationsaustausch, gemeinsame Übungen und militärische Unterstützung bei der Beschaffung von Ausrüstung wie Anti-Drohnen-Systemen, wobei jedoch keine Details zur Finanzierung bekannt gegeben wurden.

Warschau war seit 2022 wiederholt mit Vorfällen konfrontiert, darunter Brandstiftung, Sabotage und eine Eisenbahnexplosion, die von Beamten als Beispiele für russischen "Staatsterrorismus" bezeichnet werden. Unterdessen bestreitet Moskau eine Beteiligung.

Das Abkommen zielt darauf ab, den Schutz über mehr als 16.000 km Hochspannungsleitungen und 110 Transformatorwerke zu stärken, die eine Schlüsselrolle bei der Verbindung des Ostseesystems mit dem Rest Europas spielen. Die PSE beantragt außerdem EU-Mittel zur Verstärkung gefährdeter Standorte und erweitert ihre eigene bewaffnete Sicherheit.