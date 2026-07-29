Die Polizei lässt etwa hundert Rohingya-Flüchtlinge frei, die während der Asylsuche in Kuala Lumpur festgehalten wurden
Die Flüchtlinge waren gewaltsam aus ihren Häusern im Norden des Landes vertrieben worden und suchten Hilfe beim UNHCR, doch die Polizei griff zuerst ein.
Vor einigen Tagen berichteten wir über die Inhaftierung von etwa hundert Rohingya-Flüchtlingen in Malaysia – einer muslimischen Minderheit, die in ihrer Heimat Burma (heute Myanmar) vor gewaltsamer Verfolgung geflohen ist – während sie vor dem UN-Büro in der Hauptstadt Kuala Lumpur Asyl und Schutz suchten. Laut Reuters-Zeugen am Tatort nahmen vier Polizeilaster die Asylsuchenden – darunter Frauen und Kinder – sowie ihre Habseligkeiten fest und brachten sie an einen unbekannten Ort.
Es scheint, dass alle von den malaysischen Behörden freigelassen wurden. Laut dem neuen Reuters-Bericht werden die 109 Flüchtlinge in verschiedenen Teilen des Landes untergebracht, da sie alle gültige UNHCR-Dokumente besitzen.
All dies findet jedoch in einer Art rechtlicher Schwebezustand für das Land statt. Malaysia ist kein Unterzeichner des UN-Übereinkommens über den Status der Flüchtlinge und betrachtet Asylsuchende als illegale Einwanderer; der malaysische Außenminister selbst hat diese Woche die Regierung aufgefordert, klarzustellen, ob sie UNHCR erlaubt, landesweit zu operieren, ohne vorher strengere Kontrollen für Identitätsdokumente einzuführen.