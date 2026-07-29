Die Polizei lässt etwa hundert Rohingya-Flüchtlinge frei, die während der Asylsuche in Kuala Lumpur festgehalten wurden

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Vor einigen Tagen berichteten wir über die Inhaftierung von etwa hundert Rohingya-Flüchtlingen in Malaysia – einer muslimischen Minderheit, die in ihrer Heimat Burma (heute Myanmar) vor gewaltsamer Verfolgung geflohen ist – während sie vor dem UN-Büro in der Hauptstadt Kuala Lumpur Asyl und Schutz suchten. Laut Reuters-Zeugen am Tatort nahmen vier Polizeilaster die Asylsuchenden – darunter Frauen und Kinder – sowie ihre Habseligkeiten fest und brachten sie an einen unbekannten Ort.

Es scheint, dass alle von den malaysischen Behörden freigelassen wurden. Laut dem neuen Reuters-Bericht werden die 109 Flüchtlinge in verschiedenen Teilen des Landes untergebracht, da sie alle gültige UNHCR-Dokumente besitzen.

All dies findet jedoch in einer Art rechtlicher Schwebezustand für das Land statt. Malaysia ist kein Unterzeichner des UN-Übereinkommens über den Status der Flüchtlinge und betrachtet Asylsuchende als illegale Einwanderer; der malaysische Außenminister selbst hat diese Woche die Regierung aufgefordert, klarzustellen, ob sie UNHCR erlaubt, landesweit zu operieren, ohne vorher strengere Kontrollen für Identitätsdokumente einzuführen.