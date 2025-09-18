Die Polizei in Kentucky hat gerade einen Dodge Durango SRT Hellcat zerquetscht

HQ

In dem Bemühen, gegen Straßenrennen vorzugehen, hat das Kentucky State Police Department offenbar die lokale Presse eingeladen, der Zerquetschung eines getunten, wahnsinnig schnellen 2021er Dodge Durango SRT Hellcat beizuwohnen, der bei einer Untersuchung von Rennen auf öffentlichen Straßen beschlagnahmt wurde. Bevor das Auto zerquetscht wurde, stand der Bürgermeister von Louisville, Craig Greenberg, vor der Presse, um zu erklären, dass sie jetzt weitere Maßnahmen gegen Straßenrennfahrer ergreifen und dass man sein teures Performance-Auto zerquetschen lassen kann, wenn man 2 Fast, 2 Furious real im Bundesstaat Kentucky fährt.

Der Bürgermeister von Louisville über das Zerquetschen des Autos:

"Es geht nicht nur um ein Auto. Es geht darum, Leben zu schützen, die Ordnung wiederherzustellen und zu zeigen, dass unsere Stadt gegen rücksichtsloses Verhalten zusammensteht. Dies sollte als Warnung für diejenigen dienen, die glauben, sie könnten unsere Straßen in Speedways verwandeln."

Unten könnt ihr euch den Presse-Stunt ansehen:

